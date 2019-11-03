最近天氣轉涼，大家開始吃燒酒雞、薑母鴨、喝酒來暖身。昨天(11/2)凌晨台南市警局全市封城擴大臨檢、圍堵酒駕，這當中有位駕駛，路過臨檢處時，在車裡舉著「辛苦了！」的大字報來謝謝警察，頓時讓值勤員警們備感窩心，但旁邊的所長一看驚覺不妙，大喊「快攔車！」隨即要員警衝上前臨檢。

一旁的員警執行命令後，一頭霧水，不懂為什麼要緊張，所長回答，「駕駛拿著半開海報，上面還是電腦列印的字體，絕對不可能是臨時在車上製作的」，過去有駕駛就利用字條鼓勵員警，驚險逃過臨檢，更需要特別注意。所幸臨檢後，該駕駛並沒有酒駕、藏匿危禁品。

ETtoday報導，台南安南派出所所長說道，越安全的地方就越危險，藉著海報擋住臉，企圖逃過酒測、攜帶違禁品，都是不能放過的錯誤。同時，聽到民眾的加油打氣，也讓他們感到溫馨，「我們都感到非常窩心，也很驚喜」。

(中時電子報)