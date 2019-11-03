時代力量黨主席徐永明10月26日曾指出，時力主要競爭對手是台灣民眾黨，「現在就是要把人從民眾黨撈回來」，但徐2日又改口稱與民眾黨有合作空間，但盼民眾黨主席柯文哲對囤房稅表態。柯3日對此表示「好啊，看合作的項目是什麼，要怎麼合作。」

針對徐永明拋出兩黨有合作空間，柯先是驚訝說「那應該問他阿！」接著強調，看合作的項目是什麼、要怎麼合作，他不曉得，還沒有接到這消息。

但對於徐永明一周內對民眾黨的態度從「對手」變「合作」，柯說，合作是這樣子啦，很多項目都可以合作，後來看一看，像是居住正義、一些房屋稅的主張，時力和民眾黨想法滿接近的，但活在世界上也不可能每一件事情意見都相同，不過倒過來，也不可能每件事情意見都相反的，所以有時候意見相同可合作，這也滿正常的。

至於徐永明要求柯對囤房稅表態，柯說，北市府還是會送個議案到議會去，市府目前在討論是不是恢復「待售期間適用房屋稅優惠稅率1.5％年限縮短為1年」，因為上次在議會是延長至3年，但他看大概1年應該就可以賣出去，如果1年以上還沒有賣出去，是不是還視為「未出售的商品」，這個就有意見。

媒體詢問，柯以前也和民進黨合作過，但卻「白綠合作」破局，時力與民眾黨是否會重蹈覆轍？柯文哲說，白綠合作破局也不是全破，綠營裡面他還是有很多好朋友，綠營要選立委的，他也是表達支持啊，他倒覺得慢慢在這世界上不要「一刀切」，這世界不是兩極、兩元的世界，有時候慢慢讓台灣成為一個多元開放社會，這也是他的目標，所以說合作「我說好啊，看什麼合作、什麼項目」。

(中時 )