在柯瑞、卓雷蒙格林及羅素3大主力都告缺陣窘境下，勇士3日在主場遭遇黃蜂，展現難得的韌性與拚勁，可惜讀秒階段接連兩次沒法鞏固籃板的低級錯誤，造就勇士最後以87比93不敵黃蜂結局，苦吞3連敗，起碼這次勇士沒被痛宰了。
就算擺出超級悲情，且有3名菜鳥的先發陣容，勇士一路打得相當強勢，更緊咬比分不放，完全不像前役早早就被馬刺痛宰慘狀，黃蜂直到最後1分09秒，才靠洛席爾的上籃，取得88比87超前，不過勇士仍然擁有逆轉局面的機會。
接下來雙方各發生1次失誤，不過洛席爾最後14.5兩罰落空，進攻籃板卻被黃蜂前鋒柯迪馬丁搶走，結果他兩罰中1，沒想到進攻籃板又是黃蜂後衛貝肯搶到，也讓洛席爾最後4.9秒將功贖罪，穩穩兩罰俱中，總算把比賽勝利帶走。
黃蜂表現最佳的是「三年級生」貝肯，他拿全隊最高25分，洛席爾也有20分、7助攻與5籃板，馬文威廉斯與華盛頓各有11分，席勒10分、8籃板；勇士則以帕斯卡25分最高，葛倫羅賓生與鮑曼各有16分，達米安李13分進帳。
(中時電子報)
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