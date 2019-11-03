《復仇者聯盟：終局之戰》票房擠下《阿凡達》，成為全球影史第一，劇情中許多彩蛋也引起網友熱議，不過2012年《復仇者聯盟》，初代６位成員結束大戰後，正坐在餐廳品嘗沙威瑪，但當時只有美國隊長一口都未嚐，被指出相當不合理。

2012年《復仇者聯盟》片尾時，所有英雄大戰後享用美食寶餐一頓，但當時坐在最旁邊的美國隊長，卻遮住下巴不吃任何食物，現在看起來難免有些古怪，對此外煤《Scrren Rant》也說明原因，原來是飾演美國隊長的克里斯伊凡，當時已接下奉俊昊執導的《末日列車》，為此劇他還特地蓄鬍，但《復仇者聯盟》片尾是後來補拍，為了避免不連戲，當時被安排坐在角落，並用手刻意遮住臉，財部會讓影迷覺得為何打完紐約大戰就長出堆鬍子。

此外美國隊長還有個秘密，就是拍戲時全成戴著假髮，據悉因為克里斯伊凡髮線不夠整齊，整體造型看起來缺乏霸氣，因此用9種不同顏色的頭髮打造出適合他的髮型，以便呈現最完美的髮線。

(中時電子報)