苦苓臉舒酸高雄的八五大樓在「有與沒有之間」。(擷取自苦苓臉書)

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜先前曾自爆座車恐被裝追蹤器，民進黨市議員邱俊憲日前質詢時問及此事，行政暨國際處長丁樂群表示「在有跟沒有之間」。作家苦苓昨在臉書貼出八五大樓的照片，並以「有與沒有之間」諷刺，引發網友議論。

苦苓昨在臉書貼出一張八五大樓的照片，但照片看不清楚八五大樓，恐與空氣品質有關。苦苓諷刺表示，「隱隱約約，高雄的八五大樓在『有與沒有之間』」。

對此，網友紛紛表示「這隱約的朦朧，何其心酸」、「這是中南部普遍的景象」、「霧茫茫的一片」、「這是高雄的日常」、「這真是個萬用句型」、「這是對『虛無飄渺間』的寫照嗎？」

韓國瑜今年8月曾自爆座車恐被裝追蹤器，邱俊憲日前在議會內政部門質詢時問丁樂群，究竟韓國瑜座車有沒有被裝追蹤器？丁樂群回應，在「有」跟「沒有」之間，丁也補充，市府目前查不出結果。然而，丁樂群一席「在有跟沒有之間」的回應，也引發網友熱議。

(中時電子報)