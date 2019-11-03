台灣美食的軟實力近年襲捲日本，尤其珍珠奶茶更是成為流行飲品，世界12強棒球賽即將開打，多國選手齊聚在台灣，其中日本多名身價上億的職業選手也抵台，下飛機後第一晚除了在街頭走走，更要先品嘗一下台灣美食。

綽號「小魔神」的日本當家終結者山崎康晃常在推特上分享生活，這次和12強日本隊侍Japan一起集訓、出征，他也不忘向球迷回報細節。昨晚抵台後，山崎康晃和隊友們吃完晚餐就一起到街上晃晃，還貼出朝聖喝珍珠奶茶的照片，最後更說一起搭電梯的隊友，年薪陣容實在太豪華。

山崎康晃年薪推估2.5億日幣僅排在第2，巨人看板球星坂本勇人年薪高達5億日圓最高、被看好能挑戰大聯盟的速度強打菊池涼介年薪2.4億、預測對戰中華隊的先發投手今永昇太年薪6700萬、今年曾投出無安打比賽的大野雄大年薪6000萬，5人合計11.17億日幣(約3.14億台幣)，難怪山崎康晃會說陣容太豪華！

日本隊抵達台灣第一晚，到街頭買了一杯珍珠奶茶朝聖。（截自山崎康晃推特）

(中時電子報)