神秘外籍男子昨（2）日擅闖桃園機場管制區，爬上準備起飛的華航班機起落架，疑似企圖偷渡遭逮，事實上國外以此種方式偷渡的情形層出不窮，並且少有人生還，今年6月才有人因此死亡。

6月一名肯亞偷渡客躲進肯亞航空班機起落架輪艙試圖偷渡英國，即將抵達目的地前夕突然從天而降，摔進一戶民宅花園，明顯死亡。

綜合英國廣播公司（BBC）、《太陽報》（The Sun）報導，6月30日下午，一具冷凍冰屍突然從天而降，摔進倫敦西南區克利普罕（Clapham）的民宅花園，「碰」的一聲巨響嚇壞民宅主人及附近鄰居，這具冰屍身份據信是一位肯亞偷渡客，當天趁肯亞航空（Kenya Airways）班機從首都奈洛比起飛前往倫敦時，躲進起落架輪艙。目擊者描述，偷渡客掉落的花園牆上濺滿了血，但是身體卻保持得相對完好，大概是因為身體已經凍成了「冰塊」，法醫後來確認死因為「多處損傷」。

中央社引述美國聯邦航空總署（U.S. Federal Aviation Administration）的數據指出，統計1947年至2012年間，全球共有96人躲進飛機下輪艙試圖偷渡，當中僅有23人幸運生還，換句話說，生還率還不到1/4。另據航空專家金恩（Irene King）的說法，未成功抵達目的地的偷渡客可能更多，人數難以估計。

偷渡客躲飛機起落架輪艙將面臨多重風險，包括起落架收回輪艙時可能意外壓傷偷渡客，飛機即將降落時，在高空中打開起落架，偷渡客也可能跌出摔死，另外人體在高空低壓、低溫、缺氧環境中也將面臨生存威脅。

中央社指出，人體在1萬8,000英尺（約5,490公尺）高空中會開始出現缺氧現象，這時會有虛弱、顫抖、輕微頭暈和視力等問題；2萬2,000英尺（約6,710公尺）高空時，體內血氧濃度下降，大腦將難以保持清醒；到了3萬3,000英尺（約1萬公尺）以上高空時，人體肺部需要人工壓力才能正常運作。此外，飛行期間飛機輪艙內沒有溫度調節，溫度可能降到攝氏零下50、60度，偷渡客可能因此凍死。

(中時電子報)