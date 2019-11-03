◎料多紮實會噴汁 水煎包進駐百貨公司
老蔡水煎包是由老闆娘陳秀平與先生於20年前在台北市大龍街創立，只有鮮肉、高麗菜、韭菜3種口味與豆漿、米漿、紅茶3種飲品，品項簡單，但因皮薄又煎得焦脆有咬勁，內餡肉鮮菜多幾乎滿出來，短短幾年就已在大台北地區拓展多家分店。
◎只賣健康料理 豐田水煎包還能提前預約
不在豐田開的豐田水煎包，就開在花蓮吉安鄉巷弄內，是一家只開到中午的早餐店，除了招牌水煎包之外，還有多項中式早餐選項，老闆堅持每天現做，數量有限，熱銷品水煎包還可提前一天訂購，饕客們都知道，想預訂大量水煎包，就要緊盯粉絲頁動態，老闆一開團就要立刻訂購。
◎水煎包賣過40年 學生族上下學的好點心
在台南市北區文賢路巷弄內有攤邱記阿來水煎包，因為周邊剛好有學校，每顆13元的水煎包成為學生上下學時順便買來填肚皮的好點心，不起眼的攤位卻一賣40年，邱姓老闆堅持用最簡單的原味，手工作出好味道。
◎健康美食飄香 來自廈門的家鄉味
堅持當天現做、使用新鮮食材、還要「油水分離」乾煎至外皮金黃香脆，開封路水煎包，用純粹健康的好味道，緊抓饕客的胃。
◎梨山高麗菜 讓水煎包的靈魂更加生動
劉師傅水煎包在蘆竹區大竹頗負盛名，業者從小攤車做起，再搬到現在店面營業，老闆說，所選出的梨山高麗菜，透過盤商進貨，穩定品質，即使是夏天，也不惜成本採用梨山高麗菜，讓水煎包的靈魂更加生動。
◎銅板價好滋味 遠東賴家水煎包一包難求
基隆美食眾多，但論及水煎包，不少基隆人會推薦位於孝三、忠三路口的遠東賴家水煎包，店內的水煎包皮薄餡多，一口咬下還會噴汁，每逢尖峰時段都會湧進大量排隊人潮，可說是「一包難求」。
(中時電子報)
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