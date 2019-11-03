為搶攻青年選票，國民兩黨候選人無不想盡辦法，而國民黨總統候選人韓國瑜就提出「政府有條件提供學子出國交換一年」、「就學貸款免利息」等教育政策的構想，但卻讓民進黨跳腳回擊，再度引起口水攻防。而韓國瑜憂心政策立意遭某些媒體斷章取義，今凌晨再度在臉書澄清，並痛批教育部，「是把台灣的孩子都當賊嗎？」。貼文一出，也吸引3.5萬名網友狂讚。

韓國瑜今(3日)凌晨在臉書發文，澄清關於「就學貸款免利息」、「政府讓您出國交換一年」等政策方向，全文如下：

這幾次青年座談，我一直誠懇面對每一位青年朋友對於未來的困惑，我也表達出對未來和大環境的擔憂。其中大家討論度最高的就是「政府讓您出國交換一年」，還有「就學貸款免利息」。我想能夠引起社會各界廣大的迴響與討論，表示大家心中也認同，比起到處蓋蚊子館，投資下一代其實是更重要的。這是正確的方向，是台灣未來必須要做，而我一定會做的。

我在大學期間也是半工半讀，希望多賺一點學費、生活費。我相信很多家長、同學都是過來人，教育部的官員們可能沒辦法想像就學貸款的利息，對於一個學生肩上的負擔及心理的壓力有多沉重。

至於教育部所提出的套利質疑，很明顯根本不食人間煙火，教育部是把我們台灣孩子都當成賊嗎？試想一個學生如果付得起學費，何必自找麻煩去找擔保人，再繳交一堆文件申請就學貸款？

看看民進黨政府這短短幾個月就撒了幾千億的支票，與其要蓋一個連在地鄉親都頗有微詞的屏東高鐵、拿納稅人的錢去綁樁、酬庸、購買親信的禮盒，我寧願把這些錢拿來投資我們的下一代！

我認為政府提供免利息的優惠，配合現有的清貧學生就學補助，一定能減少許多孩子的就學負擔，讓青年學子能夠安心學習。我也一再強調，讓大學生出國交換是非常重要的，因為少子化的台灣，人才是台灣的最大資產，是我們必須大力投資的方向！

我認為我是務實看待青年發展與創業的候選人，我們這一代要交棒給下一代，現在這群年輕人，將主導台灣未來30年的經濟發展。所以政府要為年輕人鋪路，讓出國交換不是有錢人家的專利，讓年輕人拓展世界觀、結交國際朋友、「勇敢」挑戰自己、把新觀念帶回台灣，我相信台灣未來一定無可限量！

(中時電子報)