女徹夜歡唱 男溫馨接送見2男攙扶不滿亮槍

北市張姓男子因不滿女性友人徹夜狂歡，在成都路一間KTV飲酒作樂，開車到門口等候，又見到2名男子攙扶下樓，頓時怒火中燒，直接亮槍拉滑套並對空比劃，嚇得女性友人趕緊制止隨即上車，警方循線在昨天中午將人通知到案，並起出犯案的槍枝，訊後依恐嚇公眾罪函送法辦。
25歲張男平時無所事事，2日早上7點，與女性友人相約在KTV樓下，準備接她離開，但等候5分鐘不見人影，催促多次又見2名男性友人陪伴下樓，氣得他從腰際拿出一把手槍，並拉滑套將手槍高舉，女性友人見狀立刻上前勸阻，2名陪伴下樓的人也立刻進入店內。
警方根據車牌號碼，當天下午1點多，在新北市土城區發現該張嫌，並在他車上起出瓦斯槍，將鑑定後並無殺傷力，經但因在公共場所作勢涉及，已經讓一旁路人趕緊躲避，警方依照刑法妨害秩序的恐嚇公眾罪函送法辦。
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(中時 )
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