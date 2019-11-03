副總統陳建仁出席這項活動，也和大家一起排成台灣與世界地圖。（馮惠宜攝）

由台灣生殖醫學權威李茂盛創辦的茂盛醫院11月3日舉辦試管寶寶世界博覽會，也邀請到第一代至第四代人工生殖試管寶寶家庭一齊出席。（馮惠宜攝）

高喊「2020台灣加油！」近3千個試管嬰兒家庭齊聚台中好運來會展中心，在副總統陳建仁見證下參與茂盛醫院舉辦「2019年試管寶寶世界博覽會」，陳建仁也和大家一起排成台灣與世界地圖，盛讚，茂盛醫院用高超的醫療技術，為台灣找到出路，讓全世界走入台灣。

由台灣生殖醫學權威李茂盛創辦的茂盛醫院前身李茂盛診所曾在8年前邀請1232位試管寶寶大集合，打破2007年維也納1180位試管寶寶的人數，並創下了金氏世界紀錄。2019年11月3日舉辦試管寶寶世界博覽會，邀集3000位試管嬰兒家庭一同排成台灣與世界地圖，再次締造金氏世界紀錄。

這場盛會邀請陳建仁共同見證，立委何欣純、張廖萬堅、黃國書、洪慈庸，以及台中市北北屯立委參選人莊競程也一起被請到台上，陳建仁致詞時表示，很高興見證證茂盛醫院再度創下金氏世界紀錄，告訴全世界台灣高超、卓越的生殖醫療技術，不僅為五大洲、卅多個國家帶來新生命、新希望。

他強調台灣的醫療技術世界好，因為受到強權對台灣的打壓，台灣今年還是沒有辦法進入世界衛生組織，讓台灣高超的醫療技術與世界分享，他盛讚茂盛醫院用高超的醫療技術，為台灣找到出路，讓全世界走入台灣。

他也說，李茂盛配合政府新南向政策，已經協助七百多對菲律賓夫婦生下試管寶寶，他也知道茂盛醫院在李茂盛帶領下到歐洲參加生殖醫療會議，報告台灣的生殖技術發展，引起國際專家認同台灣頂尖的生殖醫療，甚至跨海來到台灣求助，這些醫療紀錄也是台灣最好的醫療外交典範。

在這場生殖醫學博覽會上，也邀請到第一代至第四代人工生殖試管寶寶家庭：含第一代的32歲試管寶寶陳英傑、以及三胞胎家庭一齊出席。

茂盛醫院院長李茂盛強調，目前已發展到「第四代AI人工智慧試管技術」，透過「胚胎基因篩檢」等技術，配合大數據演算，再將胚胎進行分級與篩選，大幅提高懷孕率達八成，他也希望讓不孕症治療辛苦愈來愈少。

(中時 )