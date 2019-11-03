網路詐騙又一樁！近日再有不肖份子設立「中國石油」臉書粉絲頁並盜用中油寶寶及臉書粉絲頁圖檔，舉辦「中油年終周年慶送加油券、送獎金」活動，中油2日澄清，目前並未在臉書粉絲頁舉辦這項活動，請民眾不要參加及轉傳，以免更多人受騙上當。

近年網路及手機APP不斷出現諸多翻新詐騙手法，其中以在手機APP及假冒官方臉書粉絲頁詐騙頻率最高。今日再有不肖者設立「中國石油」臉書粉絲頁並盜用中油寶寶圖檔及相關照片，宣稱只要在網頁留言「我愛中油」即可抽免費加油券及5千元至1萬元不等獎金，詐騙手法惡劣，實不足取。

中油強調，該帳號並非中油所設，所有行銷活動均以中油正式發布新聞稿、官網或授權加油站現場公告為依據，民眾如遇類似蓄意詐騙行為或內容，可先提出檢舉或請直接向中油查證，以避免不知情民眾受害。

中油目前正式名稱係「台灣中油股份有限公司」，並非「中國石油」。中油表示，「中國石油」臉書粉絲頁擅自竊取中油寶寶圖樣及台灣中油臉書粉絲頁圖片、文字訊息，顯然觸法，將主動調查瞭解並視情況採取法律行動，以確保資訊、消費者交易安全，維護消費大眾權益。

(中時 )