2017年2月7日，加拿大多倫多發生一起震驚華人圈的命案，19歲大陸留學生范博喬，打死另名19歲大陸留學生王浩志，原因是為了一個女人。范博喬於10月30日被判誤殺罪名成立，但王浩志家人難以接受，認為罪名太輕，判決不公平。

經過大約一個月的審訊，12人組成的陪審團在當地時間30日做出上述判決。據大紀元報導，陪審團認為，范博喬是無意中導致王浩志死亡的，這意味著陪審團減輕了范博喬罪名，之前警方起訴他二級謀殺。

聽到判決後，專程從大陸趕到多倫多的王浩志母親痛哭不止，並表示判決不公，無法接受：「如果（殺人犯）只需要坐幾年牢，就可以出來，那誰都可以殺人了」。

范博喬背景驚人，他的父親范題是大陸建設銀行廣東省惠州市分行黨委書記兼行長，還是惠州市銀行業協會會長。

這起殺人案，簡單來說，就是2名高富帥為了一個女人，一個丟了命、一個殺了人。女主角譚佳琪當時雖然已經跟范博喬在一起了，卻沒有跟前男友王浩志正式分手。

當時就讀於多倫多某私立國際高中的譚佳琪雖然年齡不大，卻是個十足的拜金女。王浩志為了她甘願住地下室省錢，給她近10萬元加幣（約新台幣235萬元）買奢侈品，甚至連提款卡密碼也給她。

王浩志花錢如流水讓他的父母起了戒心，要求嚴格上報各項學費支出金額。眼看從王浩志身上撈不到好處了，譚佳琪很快找到了下家，也就是范博喬。

2017年2月7日，范博喬和譚佳琪前往王浩志住處談判，在譚佳琪的教唆下，范、王發生了肢體衝突，高大壯碩、有健身習慣的范博喬，用拳頭猛擊王浩志的太陽穴，王因頭顱受重傷死亡。

(中時電子報)