新北市少年培力園昨(2日)舉辦「我的時代─少年論壇」。(新北市少年培力園提供／吳亮賢新北傳真)

新北市少年培力園昨(2日)舉辦「我的時代─少年論壇」。(新北市少年培力園提供／吳亮賢新北傳真)

新北市少年培力園昨(2日)舉辦「我的時代─少年論壇」，邀請潛水訓練中心總教練江昕蓓及Amber`s art studio工作室壁畫師鄭恩，分享女性在職場工作的心得，其中包括可能碰到的問題及挑戰，激發青少年自主思考的能力。

培力園指出，本次論壇報名學生，男生佔總人數2／3，有人對女潛水教練的工作感到好奇，直說是來職場洽詢，有人則是想更了解性別平權：而在性別刻板印象的測驗中，大多數學生仍存有對男、女生使用物品的性別刻板意象，即便從小學就教性別平等，社會環境對性別的分化影響仍相當明顯。

兩位女性職業達人分享時提到，女生月經來也要下水訓練；另因師父是業界前輩，即使備受騷擾，也要忍耐到熬出頭，讓不少男學生驚呼連連，了解社會的現實殘酷。主講人蔡承志也表示，男孩的互相尊重與幫助，能成就更好的生活。

喜愛挑戰、環遊世界的江昕蓓表示，一路從兼職潛水教練到開設自己的訓練中心，希望能提供教練及學生更穩固的安全及福利保障，雖然女教練看似有許多體力上的劣勢，但在招攬學員上，反而有更多女學員會指定要女教練，情侶當中的男性也傾向讓自己的女朋友給女教練帶。

鄭恩表示，從台灣北部畫到南部，曾一個人畫5層樓的民宿，也曾花一個月在吊橋上忍受風吹日曬，完成效果驚人的3D蟒蛇圖案，但她也透露，曾待過頗具規模的壁畫工作室，除了3個女生，其他師傅皆是男性，因為跟隨的前輩技術高超，能學到許多東西，但職場上的性騷擾讓他決定自立門戶。

培力園表示，本次參與學生最小13歲，最大19歲，許多學生都反應，透過論壇發現對男女性工作、生活差異的認識極淺，不知道婦女專用車廂的意義、沒想過女生可以當潛水教練，從小就被灌輸不同性別「該有的模樣」，但在論壇中也了解，只要自己願意嘗試，性別不是成為阻擋自己夢想的理由。

(中時 )