國民黨主席吳敦義2日中午出席退將餐會，一開場致詞時，就連續豪飲5小杯高粱酒，下午出席活動後受訪時，身體搖晃、眼神呆滯，隨後坦言自己為了拉票，喝多了。資深醫師、台北市長柯文哲3日受訪研判，不一定，專業問題要專業解決，有時候人年紀大了暈眩，暈眩是滿常見的疾病。

媒體詢問，吳敦義跑攤喝太多所以喝醉，柯是否有類似經驗？柯說，喝醉是每個人都有，但他看影片不一定，有時候是暈眩什麼的，專業問題要專業解決，有沒有喝醉是當場人知道，這有時候人年紀大了暈眩，暈眩還是滿常見的疾病。

另外，民進黨主席卓榮泰批評，吳敦義將自己列為不分區立委名單是「厚臉皮」，柯笑說「你看齁，我都忍住不說，社會會有評論，其他黨的事情又何必講？如果是我，我就笑一笑，忍住就過去了。」

媒體追問卓榮泰是否管太多？柯說，不是說管太多，社會自有評論，何必講這麼多幹什麼。

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(中時 )