一場因修訂《逃犯條例》引發的示威和暴力衝突，未因政府正式撤回條例草案而停止，反而愈趨激烈。統計處最新公布數據顯示，香港已步入技術性衰退，財政司司長陳茂波今(3日)在網誌中指出，以往一旦「私人消費」出現跌幅，接着失業率勢必飆升，擔心未來數季的表現若持續呈較大跌幅，「可以預期將對勞動市場帶來更大的壓力」。

據港媒報導，最新數字反映，受到近月本地社會事件嚴重衝擊，第三季本地生產總值按年呈2.9％的負增長，是自2009年環球金融海嘯以來，首次錄得按年跌幅；若按季度作比較，更是連續兩季呈負數，由前季的負0.5％，顯著擴闊到上季的負3.2％，反映香港已步入技術性衰退。

陳指出，連串大型示威活動、每周屢現的暴力破壞事件，對本地零售、飲食和其他消費相關行業帶來極度沉重的打擊，而相當於本地生產總值超過三分之二、率動着就業市場表現的「私人消費」更錄得逾10年來首次呈按年跌幅，以2003年沙士疫情拖累經濟，還有1998年至1999年度的經濟情況為例，私人消費連跌多個季度後，失業率便在短短時間內出現飆升的情況。

陳又提到，連續不斷的暴力衝突、毀壞商店及公共設施等行為，不但打擊經濟，也影響香港作為安全的商貿、金融中心的國際形象。他表示，上周到英國倫敦訪問時與當地政界、金融監管機構、商界及創科界人士會面，不少與會者因香港亂局而取消近期的訪港行程、暫緩在港投資計劃，他們都憂心忡忡的問香港暴力動盪的情況何時能平息，「可以說，一再發生的暴力事件已大大影響了投資信心」。

(中時 )