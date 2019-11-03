前新北市前市長朱立倫今天上午到台中市南屯、西屯市場，陪國民黨立委參選人黃馨慧掃街拜票，受到支持者的熱烈歡迎！（陳世宗攝）

朱立倫陪國民黨提名的立委候選人黃馨慧先到南屯區萬和宮、文昌公廟等參拜，祈求韓國瑜、黃馨慧等都能高票當選。（陳世宗攝）

朱立倫陪黃馨慧掃街拜票時，藥燉排骨業者特端出藥湯讓他補一下，顯示朱立倫的超高人氣。（陳世宗攝）

前新北市長朱立倫今天上午到台中市南屯、西屯市場，陪國民黨立委參選人黃馨慧掃街拜票，受到支持者的熱烈歡迎！媒體詢問朱立倫有5種選擇，包括副總統、競選總部主委、母雞、不分區立委等；朱立倫說，我最愛的就是好好當我的助選員，各個角色都是好助選員。

朱立倫今天上午陪國民黨提名的立委候選人黃馨慧掃街拜票，上午先到南屯區萬和宮、文昌公廟參拜後，隨即到南屯市場掃街，受到民眾的熱情歡迎，尤其進入幾攤人氣最旺的菜攤、小吃攤，連藥燉排骨業者特端出藥湯讓他補一下，顯示朱立倫的超高人氣。

朱立倫說，他今天是最好的助選員，馨慧在台中地方生根，今天替總統候選人韓國瑜及立委候選人黃馨慧加油。

媒體問昨天韓國瑜說競選總部主委要看朱立倫的意思，不知朱意思如何？朱立倫說，昨天是輕鬆風趣的對話，「韓市長幽默說要看看我的眼神？他覺得我的眼睛很小，我昨天眼睛就睜的很大，表達最重要是各界都要團結在一起，不管歷任主席或各階層都要團結在一起。民進黨想要見縫插針，想要從中破壞團結機會不大，我們一定會團結在一起」。

媒體問朱立倫說，他是國民黨沒有參選最大的母雞？朱立倫說，唯一的母雞就是韓國瑜，「我們每一位都是助選員，國民黨需要更多的助選員加油，需要各方面的朋友」；不管是韓粉、柱粉或黃馨慧的「黃粉」等，通通改當中華民國粉，只要中華民國粉都支持我們提名的候選人。

媒體問何人要當韓國瑜的競選總部主委？朱立倫指出，韓市長會跟歷屆主席及中央黨部會做一個最妥適的安排，每位都會扮演重要的角色、會一起團結在一起。針對不分區立委名單，正由中央黨部在蒐集各界的推薦，彙整後提出一個好的名單。

媒體問吳敦義主席有意將自己排入不分區名單？朱立倫認為，有聽到這樣的傳言，但他強調一方面尊重吳主席的佈局，但最重要多給多給年輕人及未來國會戰將機會。

媒體問朱立倫現在有5種選擇，包括副總統、競選主委、母雞、不分區立委等，最想做哪一種？朱立倫強調，最愛的就是好好當助選員，各個角色都是個好助選員。

(中時 )