菊島澎湖跨海馬拉松補給站相當豐富，讓跑者享受當地美食。(圖為2018年澎湖菊島馬拉松照片／大會提供)

2019澎湖國際海灣燈光節於今年8月17日至11月2日於觀光亭園區展出，昨日已正式落幕，觀光局統計，為期12周的燈光節，約吸引超過13萬名旅客湧入園區觀賞，且今年9月起還可搭配秋冬國旅補助，因此9月至10月間旅客數，較去年成長近15％，另菊島跨海馬拉松也於今日開跑，可再吸引旅客前往參加，12月底前旅客數有望再創高峰。

為行銷澎湖秋季旅遊，觀光局籌辦「澎湖國際海灣節」，打造15公尺長主燈「鯨動海灣」霓虹燈光秀，營造震撼視覺感官新享受。盼可因此建立「澎湖秋瘋季」的活動品牌，讓旅客在秋冬時，也會想到澎湖「瘋一下」。

觀光局表示，除澎湖著名的海上花火節外，澎湖海灣燈光節也逐漸成為重要節目之一，且本次展演主題燈飾之一「隱匿之海」還入圍「2019年布里斯本設計獎」的國際殊榮，提高台灣的國際知名度與能見度，於國際上發光發亮。

觀光局表示，為期12周的燈光節，約吸引逾13萬名國內外旅客前來參觀，且9月起推出秋冬國旅補助，旅客至離島還能加碼再折1000元、最多可折2000元，在雙重加乘效果下，澎湖9月到10月間旅客數較去年成長近15％。

觀光局表示，為延續觀光熱潮，2020國際澎湖燈光節也將提前開始宣傳，預計於明年8月8日開始，屆時將以環保、在地與藝術化方式，強化海洋文化特色、資源永續與創新等設計概念，除透過光影科技結合數位互動與劇場表演藝術外，還會邀請國際藝術家、舞蹈家聯手打造，配合音樂創作及四大主題及周邊燈飾展演。

為響應環保並提升觀光價值，今年燈光節三座藝術作品「聽海的聲音」、「天人菊島」及「邂逅蒙面女郎」，將在燈光節結束後移置漁翁島遊客中心廣場，搭配「魚躍有餘」地景藝術作品，成為澎湖新地標，部分燈飾交由西嶼鄉公所，成為明年元宵乞龜活動擺飾，剩餘燈飾則移至澎湖文化園區作為長期展示。

此外，第三屆菊島澎湖跨海馬拉松也於今日登場，活動整合澎湖最美麗海灣賽道、創意啦啦隊、創意補給站、融入社區風情及音樂饗宴等系列活動，以度假風格、美食盛典、綠色環保、追風音樂會等跑旅賽事呈現，型塑海島小鎮的運動旅跑意象與浪漫氛圍。今年首次增設全馬接力組，會後音樂會還邀請到金曲歌后艾怡良，邀請民眾探索菊島風貌。

(中時 )