曾銘宗（右二）指出目前有39.8萬人無力償還，代償金額直逼51.5億元，蔡政府寧願選前在地方大撒幣，也不願幫助低薪的年輕人。（黃世麒攝）

國民黨團上午舉行記者會。（趙婉淳攝）

國民黨總統參選人韓國瑜提出學貸免息政見，被教育部質疑恐有學生套利，韓昨批教育部把學生當賊。國民黨團今天邀集背負學貸的學生現身澄清，申請學貸後，銀行直接撥款給學校，自己不會經手，反問何來套利之說，宣稱要栽培年輕人的民進黨，如今對年輕人栽贓抹黑，難道民進黨苦都苦別人，爽都爽自己，令人不齒。

國民黨團總召曾銘宗指出，截至今年8月底，有39.8萬人還不出學貸，被廉政中心註記信用有問題，希望蔡英文看到此慘痛情況，同時韓國瑜提出「免息非免還」，敬告蘇貞昌不要問題還沒搞清楚前就故意抹黑。

國民黨團副書記長許毓仁表示，民進黨口口聲聲說要栽培年輕人，投資臺灣未來，但卻用栽贓抹黑手法，相當不可思議，要求蘇貞昌應對88萬背負學貸的年輕人道歉。

國民黨青年部主任蕭敬嚴舉自己親身經歷說明，大學畢業後要背負50萬學貸，在沒有合併計算前，月薪有1／3都在繳學貸，更遑論北漂青年，加上房租，生活費就只剩下1萬元。

蕭敬嚴指出，學貸利息一年約7千多元，對政府而言並不是大錢，對於教育部質疑學生恐套利，聽在正在背學貸的青年耳中，非常難過與憤怒，政府對社會新鮮人吝嗇，以不懷好心出發點看待年輕人。他強調，好的政策不分藍綠，不要看到藍營就開槍，韓國瑜提的政見就開罵。

與會的學生澄清，申請學貸後，銀行直接撥款給學校，自己不會經手，只拿到繳款證明，反問何來套利之說，而且學貸免息並不適學費減免，還是要償還本金。

另外，曾銘宗列舉蔡政府今年起政策買票金額直逼3223億元，近期高鐵南延要花554億元，東延宜蘭需955億元，蘇花公路安全提升計畫耗資360億元等，黨團支持交通建設，但蔡政府完全沒有環評、可行性評估，就逕自對外宣布，完全是政策買票，痛批蔡政府連一年40億元補貼學貸都不願意。

許毓仁嘲諷，蔡英文選情緊張，如今逢韓必黑，然而「不是每個爸爸都能出300萬給孩子開珍奶店」，請蘇貞昌好好用頭腦，不要遇到韓國瑜就泛政治化。

國民黨北市議員李明賢開炮，過去說窮不能窮教育，苦不能苦學生的蘇貞昌，現在是超時空打臉自己，難道民進黨苦都苦別人，爽都爽自己，此心態令人看不起。過去林全任閣揆曾降低學貸利息，接棒的賴清德也提出緩繳，結果蘇貞昌放任學生的苦，不重視學生權益。

(中時 )