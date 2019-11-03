2019 ITF台北國際旅展將於8日至11日於南港展覽館登場，本次旅展期間適逢1111購物狂歡節，業者趁機推出多項好康，如住宿券最低下殺1.1折、1元商品限時特賣、旅遊商品1111元與買一送一等。即日起至7日可在四大超商、UDN售票網、KLOOK等購買預售票，票價只要180元。主辦單位今年也推出捐發票換門票、捐血換門票的活動，盼民眾一同做愛心。

今年ITF適逢雙11購物節，大會特別規劃「1111旅遊狂歡嘉年華」，消費滿1111元即贈好禮福袋，11月11日當天11時11分，參加舞台闖關活動者更將送出中華航空澳洲不限航點商務艙機票。

還有業者也推出加碼活動，春天酒店在旅展第二天起每天11時11分將抽出1.1折的頂級春天套房住宿券大獎，原價25000元，優惠價2750元；11月11日當天更加碼抽出11份1元露天風呂泡湯券。

五星級飯店也鎖定購物節商機，優惠包括1111元入住寒軒國際大飯店、福華大飯店2500元住宿券，可再以11元加購原價2500元的贈品券，等於是買一送一、圓山大飯店推出11元加購台北雙層觀光巴士單程票、福泰飯店集團限量福泰聯合住宿券與城市商旅限時限量的平日雙人住宿通用券都只要1111元。

各飯店均有超殺優惠，住宿券最低2折起，如台北王朝大酒店豪華客房雙人住宿券旅展2折優惠2600元；洲際酒店集團IHG全台聯合住宿券2.5折優惠價1688元；高雄寒軒國際大酒店聯合住宿券旅展價1750元；首度參展的台北萬豪酒店雙人住宿券2.7折5688元。

時節已入秋，正適合泡溫泉放鬆，多家業者看準商機推出產品，如礁溪麒麟湯屋券每張原價1100元，下殺1.5折只要588元；水美溫泉會館大眾湯券10張原價10000元，3.9折旅展優惠價3990元；北投大地酒店湯氛雙饗套券每套6張原價9600元，5.6折旅展優惠價5400元。

喜歡美食的民眾也不要錯過，展區內許多五星飯店推出超值餐券，如香格里拉台北遠東國際大飯店上海醉月樓雙人平日龍蝦套餐餐券5折旅展價2988元；台北美福大飯店超值美食通用券6.2折旅展優惠價2380元；台北君悅酒店凱菲屋超值聯合優惠餐券6.9折旅展優惠價2690元；台北喜來登大飯店十二廚平日自助下午茶券(10張／組) 6.3折限量旅展價5500元。晶華國際酒店栢麗廳平日午餐四人優惠折扣券6.9折旅展優惠價3599元。

(中時 )