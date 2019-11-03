桃園一名公司老闆娘，發現老公和公司女員工往來「異常」，打電話逼問女員工何時、何地跟老公發生關係，有沒有「帶套子」，女員工回答「沒有」；老闆娘再問「都在外面沒有在裡面？女員工回「嗯」。因為這段電話逼問紀錄，桃園地院認定女員工承認與老闆發生性關係，判她要賠老闆娘50萬元。

老闆娘指控，該名OL從2016年開始在老公W經營的公司上班，明知W已婚，卻在2017到2018年間，多次和老公在公司及公司宿舍發生性關係，向她求償100萬元。

判決書指出，老闆娘提供老公與OL間的曖昧訊息，包括OL說「原來你就是這樣在對待你口口聲聲說愛的女人」、「我一個晚上都在等你」、「不要再用貼圖跟我告白了」等；W則有「晚安！愛你」等字句。

此外，老闆娘還打電話逼問OL，兩人對話包括：「（老闆娘）跟老闆的關係，是什麼時侯開始的？（OL）沒有，沒有很久。就一、二個月吧！」、「（老闆娘）你們發生關係，你們都在公司嗎？還是去汽車旅館？你宿舍？（OL）你一直追究這個，有什麼意義啊！」、「（老闆娘）…三個地方都有，還是都固定在哪裡？（OL）沒去汽車旅館」、「（老闆娘）沒有去，就是宿舍跟公司而已？（OL）嗯」；

「（老闆娘）他到底有沒有帶套子？我只想知道他有沒有帶套子？（OL）沒有」、「（老闆娘）沒有喔，有嗎？應該沒有，對不對？那你不都不怕懷孕喔，每一次他有出來嗎？（OL）嗯」、「（老闆娘）都在外面，沒有在裡面？（OL）嗯」等。

桃園地院審理認為，從兩人對話認定OL承認與老闆發生性關係，因此判她需賠償50萬元。

(中時電子報)