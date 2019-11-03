蘇酸韓「學貸免息」 侯友宜幫韓緩頰 13:162019/11/03 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜上午出席新北運動據點森林跑站板橋店開幕。（王揚傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（3）日上午出席新北運動據點森林跑站板橋店開幕活動，媒體問侯對行政院長蘇貞昌酸國民黨總統參選人韓國瑜的「學貸免息」政策「不是候選人想到哪裡講到哪裡」的看法？侯友宜表示，每位在競選的候選人都有自己的想法和做法，我們都必須尊重和了解，好的想法我們都給予支持，別人的批評與指教，我們也會虛心接受，怎麼做對青年朋友更好，大家一起努力。 侯友宜說，「學貸免息」的政策怎麼做到更細膩、更到位、更可行，大家都可以集思廣益，一起來努力讓年輕人減輕負擔。 (中時 ) #侯友宜 #候選人 #韓國瑜 #2020大選 #蘇貞昌 #學貸 也許您會感興趣 推薦閱讀 「黑韓教父」曝：韓表現出他「一定要當老大」的氣魄 11:172019/10/30 政治 補助交換生政見有感 未來事件交易所韓蔡差距拉近！ 13:312019/10/30 政治 李正皓：韓國瑜「白胖說」掌控聲量 牽著選戰節奏走 18:152019/10/30 政治 韓國瑜民調被嚴重低估？他分析後吐實情 09:492019/10/31 政治 韓國瑜甘泉寺參香：民進黨3年多來讓臺灣人過得好嗎？ 10:282019/11/01 政治 韓國瑜要追分趕秒 帶領台灣向前衝 11:282019/11/01 政治 醜化韓國瑜草根語言 綠營急了 04:102019/11/02 時論廣場 韓國瑜一席話 陳學聖：他還沒有迷失 10:182019/11/02 政治 國會黨在凱道舉辦黨慶 韓國瑜、妙天同台 16:242019/11/02 政治 韓國瑜 妙天同台 妙天祝韓當選總統 17:252019/11/02 政治 政治熱門新聞 沒便當了？蔡賴台南輔選 港媒直擊現場竟發這個！ - 政治 蔡造勢兩劇變 資深韓粉：有高人指點！但可惜... - 政治 忍無可忍！韓國瑜深夜痛罵民進黨 數萬網友狂讚 - 政治 「蔡賴」配嗎？陳菊終於親自表態了！ - 政治 別再嘴砲了！陳揮文奉勸韓國瑜：該公布這兩件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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