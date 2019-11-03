新北市長侯友宜今（3）日上午出席新北運動據點森林跑站板橋店開幕活動，媒體問侯對行政院長蘇貞昌酸國民黨總統參選人韓國瑜的「學貸免息」政策「不是候選人想到哪裡講到哪裡」的看法？侯友宜表示，每位在競選的候選人都有自己的想法和做法，我們都必須尊重和了解，好的想法我們都給予支持，別人的批評與指教，我們也會虛心接受，怎麼做對青年朋友更好，大家一起努力。

侯友宜說，「學貸免息」的政策怎麼做到更細膩、更到位、更可行，大家都可以集思廣益，一起來努力讓年輕人減輕負擔。

(中時 )