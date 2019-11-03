世界大賽由國民拿下隊史首冠，其中在季後賽先發5場全奪下勝利的「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)獲選為世界大賽MVP，不過在封王遊行前，小史就決定跳脫與球隊剩下價值1億美元的4年合約，投入自由市場尋求更高額年薪。

國民的冠軍遊行前2小時，正好是小史跳出合約的最終時限，封王遊行時小史站在雙層巴士的頂部，沿路球迷不斷呼喊他，「MVP、MVP！」也有球迷大喊希望他不要離開，不過根據MLB官網報導，小史已經確定跳脫合約。

小史自2009年來一直效力國民隊，在2016年簽下7年共1億7500萬美金(約53.2億台幣)的延長合約，包含2019年賽季結束後的跳脫權，小史今年賽季有33場先發，209局投球是國聯最多，251次三振是國聯第2，是今年國聯賽揚獎的熱門人選，尤其在世界大賽投出高水準內容，5場比賽自責分率僅1.98，助國民一路從外卡殺進世界大賽。

投出鬼神般表現，因此小史有實力成為自由球員，尋找下一份更高額的合約。不過國民也有可能為了把小史留下，簽署新的長期合約，大聯盟官網有消息指出，內部人士有信心雙方能達成協議；若小史和其他球隊簽約，國民則會得到補償選秀權。

國民今年有小史及阮棟(Anthony Rendon)等貢獻良多的球員投入自由市場，而另一名太空人頂級強投寇爾(Gerrit Cole)也成為自由球員，相信會掀起一波搶人大戰。

(中時電子報)