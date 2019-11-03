根據港媒綜合報導，昨(2日)港島以及九龍有多起示威活動，並且造成多起破壞行為，警方凌晨發布聲明，對一連串的暴力行為予以強烈譴責。而有組織罪案及三合會調查科昨日在銅鑼灣，拘捕一共4男1女涉嫌藏有攻擊性武器，其中並查獲一共188支的汽油彈。

而昨日維園遊行，由於情況惡化，警方以保障公共安全為由，按《公安條例》來分別停止港島與九龍兩區已獲「不反對通知書」的集會遊行。但示威者仍出現縱火、雜物堵路和破壞港鐵與特定商家的脫序行徑。

截至凌晨1時，警方共拘捕超過200人，涉及罪名包括非法集結、藏有攻擊性武器、刑事毁壞、身處非法集結時使用蒙面物品等。其中就包含4男1女涉嫌藏有攻擊性武器，並檢獲188支的汽油彈。

警方譴責這些示威者目無法紀的暴力與破壞行徑，嚴重影響了社會秩序和廣大的市民人身安全。警方重申，絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，必定堅決採取執法行動以回復社會秩序，並對所有違法行為追究到底。

(中時 )