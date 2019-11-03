廣核新能源陽江南鵬島海上風電。（照片取自中新網）

隨著風力發電機組葉片徐徐轉動，總部設在深圳的中國廣核集團旗下中廣核新能源陽江南鵬島海上風電項目首台5.5MW(兆瓦)風機，11月1日晚正式並網發電，標誌著這一大陸國內單體容量最大的海上風電項目進入陸續投運階段。

中廣核陽江南鵬島海上風電項目位於廣東省陽江市東平鎮南側、海陵島東南側海域，規劃布置73台5.5MW風電機組，總裝機容量401.5MW，同時配套建設1座220kV海上升壓站和1座陸上集控中心。項目建成後年上網電量約10.15億千瓦時，與同等規模的燃煤電廠相比，每年可節約標煤約31.15萬噸、減少灰渣約2.06萬噸、減排二氧化碳約82.88萬噸。

南鵬島海上風電項目於2018年5月10日陸上主體工程開工，同年10月15日海上主體工程建設拉開序幕。是大陸首例採用海上風電項目水下高應變檢測，同時也是首個成功完成30米水深風機基礎導管架水下灌漿作業的海上風電項目。

(旺報 )