吳宗憲與東森集團總裁王令麟3日到台北火車站宣傳關節保養品，對於李興文兒子李堉睿近日潛入新莊IKEA，上演露鳥脫軌行徑，吳宗憲雖呼籲外界給孩子機會，但也強調「你敢這麼做就要付出代價」，他也為李興文緩頰，「興文是一個跟出家人沒什麼兩樣的藝人，他一輩子都在修行，這些凡塵俗事讓他輕鬆一點。」

吳宗憲為李興文父子緩頰。（盧禕祺攝）

吳宗憲透露李堉睿上演脫軌行徑前，他跟李興文剛好在日本錄《綜藝玩很大》，兩人私下也有聯繫，出事後，他傳訊息給李興文，「我跟他講說，哪有兒子不闖禍，沒關係，給孩子一個機會，但是要有一個觀點，不能認為這是藝術，對社會大眾無法交代，他說謝謝我寒夜送暖。」談到如果是兒子鹿希派上演此事該如何，他回應，「我就把IKEA買下來，要不然怎麼對東家交代，你敢這麼做就要付出代價，鹿希派很有膽識的一點，他真的付出代價，這是大家的社會，不是你自己一個人的社會。」

近日舊愛陳孝萱傳出新戀情，吳宗憲對此抱祝福態度，「有的話要恭喜人家，都幾歲了，人應該要放下，以前就是不懂得祝福，希望她可以順順利利，如果有一個互相依靠的未來，我在這裡也祝福她。」他笑稱自己很偉大，20幾年來未吐過半句不好的話。至於積極抗癌的余苑綺，他不忘送上鼓勵，「余苑綺真的是家裡最乖的女孩，我們大家都很喜歡她，好心情是最佳的良藥，為母則強，看著這個孩子，媽媽的力量就起來了，有機會一定過去關心一下，希望一切都能順利。」

(中時 )