桃園市議員詹江村開過花店，他在FB透露20年前他都是親自到內湖花市拍花，凌晨2點半就要從桃園家裡出發，每天都是累到躺在地下室沙發上就睡著。他說，果菜市場的拍賣時間，跟花卉市場時間差不多一樣，工作人員都是清晨工作後，早上才又補眠。他問，當大家在黑國民黨參選人韓國瑜在北農，睡到中午的時候，有人考慮過，北農的工作是日夜顛倒嗎！

議員詹江村在FB發文說，「20年前村長都親自，至內湖花市拍花，持續好幾年，自己當司機兼捆工。清晨3點半開拍，我都是2點半從家裡出門，拍完大約早上7:30左右。回到桃園花店，整理後約略早上10點，每天都是累到，躺在地下室沙發上就睡著。大約睡到下午3點起床，吃完午餐後，開始當送貨員，或者到大飯店佈置晚宴會場。晚上忙到近12點，趕緊補個眠，鬧鐘設2點。」

他表示，村長的拍賣牌，記得好像是271還是272，事隔多年有點忘記，不過可以查證的到。果菜市場的拍賣時間，跟花卉市場時間差不多一樣，工作人員都是清晨工作後，早上才又補眠，韓國瑜在北農，如果要及時掌握菜價，就必須清晨工作。

詹江村說，「我還親自目睹，馬英九當總統第一年，過年時候清晨，還親自到拍花市場，拍下國內的第一把花。當大家在黑韓國瑜在北農，睡到中午的時候，有人考慮過，北農的工作是日夜顛倒嗎！」

網友留言「真的黑到沒邏輯又可笑」、「沒經歷過這些苦日子的人怎麼會了解半夜3點起床的辛苦」、「那些白白胖胖的人那知道百姓為三餐打拚辛苦的一面」、「有心要黑韓，就會斷章取義，360行難道都是朝8晚5？不特別說清楚的話，一般人一時很難想到有些行業的工作時間與多數人不同。感謝村長分享自身經歷讓我們瞭解。」、「 1450也很忙很辛苦好嗎？ 他們也很刻苦的寫論文草稿，廢寢忘餐的超買香煙」。

(中時電子報)