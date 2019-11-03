台北地院日前判決台北市警局在處理324攻占行政院驅離時，違反比例原則，判應賠償，引發警界不服，警政署長陳家欽3日特別給全國警察同仁的一封信，強調捍衛尊嚴、嚴正執法才是警察的核心價值。

陳家欽指出，在這次台北市國賠判決結果出來時，警政署立即聲明支持台北市警察局上訴，堅定捍衛同仁執法尊嚴與權益，並和台北市警局站在一起、支持到底，全力設法打贏這場訴訟！

他表示，嚴正執法，從過去到現在始終是堅定不移的態度和信念，也是社會大眾最期待警察在面對各種犯罪、暴力、違法違規時，應該拿出來的執法魄力與氣勢。

他指出，近年來，看到警察弟兄們在工作崗位的表現，實令人由衷感謝和敬佩；當犯罪發生時，充分運用專業能力和鍥而不捨的決心，給予不法者迎頭痛擊；在執勤時，面對不理性的挑釁，勇敢地立即施予壓制法辦。

即使因強勢執法而讓少數弟兄被告涉訟，依然不曾畏却退縮、全力聘任專業律師團捍衛、保障同仁的執法權益，警察士氣如虹、破案無數，相信全國警察弟兄都能感受到這一股正義的力量。

陳家欽表示，目前全國民眾對於警察維護治安能力信心度達到81.66％，創下了歷史最高，可見民意是支持警察的，那為何民眾對警察好感度那麼高呢？因爲警察濟弱扶貧，永遠在實現正義、打擊不法，例如宜蘭警察胡所長扶養4位孤兒；捨身忘己，像台中姜警員衝阻火車奮不顧身，多少的英勇弟兄們，為了緝拿殺警要犯而命懸一線等，這些點點滴滴的累積，所以致之！這不都是警察弟兄多年努力贏來的榮耀嗎？因此，警察應該對自己的執法工作感到驕傲與認同，不要因爲個案的判決而打擊了士氣。

此時此刻，必須要更加團結。堅定自己的核心價值，嚴正執法、絶不放棄，因為民眾都企盼著警察能嚴正執法，讓他們可以有個安居樂業的社會。

他強調，這一代警察，面臨的執法環境比前輩尤為複雜且嚴峻，所以誠懇地和警察弟兄們共勉！這是一個挑戰的時代，也是一個榮耀的時代，讓大家一起用智慧、專業與勇氣共同捍衛自己的執法尊嚴！讓這股社會的正義力量長存，「我們一定可以的」警察加油！

(中時 )