國民黨總統參選人韓國瑜，日前痛批民進黨控制9成媒體，導致媒體只會監督在野黨，不監督執政黨的亂象，更呼籲人民要站起來，不能讓媒體墮落下去，對此總統蔡英文受訪時曾立刻反擊，對此名嘴羅友志則將她的語意加以「翻譯」，立刻被網友大讚實在太威了。

日前國民黨總統參選人韓國瑜，痛批媒體有九成被民進黨操控，對此總統蔡英文接受媒體聯訪時反擊：「如果民進黨操弄媒體，韓市長去年怎麼會當選高雄市長」？對此羅友志則是把蔡英文的話「重新解讀」，她表示原意應該是：「如果早點操控媒體，他就不會當上市長，今天就不用那麼麻煩去操控媒體了」，另一則可能是：「因為當初沒操控媒體，才讓他當上市長，這次我會傻到忘了去操控媒體嗎」？也反問網友：「這樣解讀好像通順」。

對此網友則對羅友志的「解析」大表贊同，紛紛留言：「超級棒的翻譯，完全懂，完全通順」、「操控媒體還大敗，仍然不知悔改， 2020再教訓她一次」、「你把民進黨的臉打膧啦！他們一定恨死你」。

(中時電子報)