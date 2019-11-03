蔡英文總統（前中）3日出席2020台灣要贏大會，大家為她加油打氣，高喊凍蒜。（林瑞益攝）

國民黨總統參選人韓國瑜2日指民進黨選舉一到就搞抹黑，就像泡麵一樣，肚子餓了熱開水一沖，兩分鐘就可以吃1碗泡麵，完全在搞「政治泡麵」。蔡英文總統3日對此表示，近來社會對韓市長有一些批評，他就把這些當成是民進黨的抹黑。

蔡英文上午到鳥松區北極宮參拜，她受訪時說，近來社會對對韓國瑜市長的批評 主要是因為他信口開河，其政治承諾出了問題。她不覺得這是「政治泡麵」，比較覺得這是信口開河，今天講，明天就改口，比較像「政治泡沫」。

媒體還關心蔡英文在10月30日的1場會議上，因為韓國瑜的民調上升，所以有點動氣？蔡英文說，這消息是不確實的，他們的民調還算穩定，倒是他們很關切一個問題，選舉到了最後階段，假訊息、謠言愈來愈多，希望團隊對此的澄清速度要更快，能在第一時間，將訊息傳達給支持者，不要讓支持者被誤導，以及幫忙澄清。

蔡英文隨後到圓山飯店參加連任南部工業區後援會成立大會，民進黨各區立委參選人邱議瑩、林岱樺、邱志偉等人排成一列，爭取民眾的支持。蔡英文請大家支持她與各立委參選人。

(旺報 )