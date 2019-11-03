台中市政府觀旅局將持續努力行銷台中好湯，提供國內外旅客更優質的旅遊享受。（台中市政府觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）

國旅秋冬遊溫泉優惠方案1日起開跑！台中溫泉業者合力推出加碼優惠及贈送精美伴手禮，市府觀旅局則加碼推出限量「臺中溫泉漫畫手冊」贈送活動，讓遊客泡湯不無聊，享受熱氣繚繞的溫泉時，還能細細品味臺中溫泉漫畫故事，或來趟漫畫場景的追尋之旅，感受臺中濃濃的人情味，感受悠然神往的泡湯新樂趣。

國旅秋冬遊補助至今年12月31日止，為更帶動年底前觀光熱潮促進經濟產值，交通部觀光局再釋利多加碼推出溫泉泡湯優惠，11月1日起至12月31日期間，本國自由行遊客只要入住參加秋冬遊住宿優惠活動之旅宿業，憑住宿憑證(發票或收據)，於109年1月23日前不分平假日，可於配合的溫泉店家享受大眾池免費泡湯；無大眾池者，溫泉湯屋折抵200元。

台中市配合的溫泉業者有神木谷假期大飯店、谷關溫泉飯店、東關溫泉大旅社、明治溫泉大飯店、谷野民宿、清新溫泉飯店、台中日光溫泉會館及麒麟峰溫泉會館等8家。

觀旅局表示，配合交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊溫泉優惠方案」，加碼推出「臺中溫泉漫畫手冊」限量免費贈送活動，民眾利用秋冬遊住宿補助方案，持11月1日至12月31日住宿憑證到谷關遊客中心，即可兌換漫畫家為谷關創作專屬漫畫手冊，限量200本，送完為止。

台中市溫泉觀光協會也響應加碼贈送精美伴手禮，配合11月1日溫泉補助開跑，遊客入住符合秋冬遊旅遊補助的旅宿業，持住宿憑證(正面需有旅宿業店章)到臺中谷關溫泉的神木谷假期大飯店、谷野民宿、烏日溫泉的清新溫泉飯店，以及大坑溫泉的臺中日光溫泉會館、麒麟峰溫泉會館等處，協會加碼擇一贈送曾獲中華民國商業總會頒發優良臺灣老店的「大呷麵本家」，或追求好吃、健康、安全高質量原料基底的「我的果物日記」伴手禮，限量1,500份，歡迎遊客一起來感受臺中秋冬送暖的情意。

秋冬遊台中入住臺中溫泉飯店，業者好康活動另有統一谷關渡假村平日雙人房一泊三食5280元、谷野民宿現場再優惠1000元、谷關溫泉飯店平日雙人房一泊三食2599元起、入住明治溫泉大飯店加贈晚餐、麒麟峰溫泉旅館早鳥活動6-10時大眾池泡湯150元加贈早餐、東勢林場遊樂區入住每間贈送250元農業旅遊體驗券等，民眾訂房前可再洽業者瞭解更多優惠。

中市府觀旅局長林筱淇表示，為致力推動臺中溫泉觀光產業發展，今年在5月至8月溫泉淡季期間盛大舉辦「2019臺中好湯溫泉季」活動，以溫泉結合漫畫為主題，邀請到日本鳥取縣家喻戶曉的漫畫人物–柯南及鬼太郎於8月時到谷關與民同樂，成功創造話題吸引遊客到訪旅遊，依據交通部觀光局最新公布數據，活動期間谷關遊憩區較去年同期成長約3萬人，成長率達6.7％，觀旅局將持續努力行銷臺中好湯，提供國內外旅客更優質的旅遊享受。

(中時 )