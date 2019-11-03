國民黨總統參選人韓國瑜展開下鄉傾聽之旅後，民調止跌回升，讓對手蔡英文總統壓力不小，甚至在內部會議上動了氣。韓國瑜競辦發言人葉元之今天上午受訪表示，民進黨近期一直在失分，與韓國瑜提出的政策相比，相信韓能獲得絕大多數選民的認同。

傳出蔡英文在上個月30日晚間內部會議中，要求調整選戰策略，避免韓流再現逆轉勝選情，蔡甚至動了氣，令競辦感到不小壓力。

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之上午受訪表示，不管蔡英文動怒與否，韓陣營還是按照既定步驟打選戰，目前接續拋出政策議題，也有達到一些效果，比如韓表達對下一代的重視，但民進黨抹黑作法也引起部分人的反彈。

葉元之接著說，國民黨立委林麗蟬提出「懷孕新移民納健保」，卻被抹黑成台灣健保給中國孕婦用，激起外配極大反彈，韓國瑜提學貸免息挨轟，昨深夜在臉書發文批教育部把學生當賊，也讓很多學生覺得不可思議。

葉元之指出，與不斷提政策的韓陣營對比，民進黨一直在失分，相信韓國瑜可以獲得絕大多數選民的認同。

韓國瑜今天沒有公開行程遭諷主帥消失，葉元之說，韓市長每天公開與私下行程非常多，排的非常滿，有些是私下拜會行程，不是說沒有公開就沒行程，也不是說有公開才有行程，按照自己步驟，既定方式打選戰。

網紅韓粉高鈞鈞昨天在蔡英文造勢場合開直播，質疑記者是「1450」網軍，臉書隨即被網友灌爆，昨天深夜趕緊發文道歉。葉元之緩頰，一般民眾沒有跟媒體接觸過，向他通常不會站在記者電腦後面，以免引發誤會說在看記者的螢幕，呼籲所有不管是哪個陣營的支持者，都要互相尊重，不要干擾記者的工作環境，未來能夠避免就避免。

(中時 )