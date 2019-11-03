台中一名21歲陳姓男子待業許久好不容易找到屬意的工作，由於是職場新人，因起薪不高盼能投資累積財富，在網路認識一名網友自稱在海外做博弈手遊事業，有賺錢的機會，日前他到台中市南區合庫銀行欲匯款，幸行員察覺有異報謷，警方詢詢善誘下才保住他的兩萬月薪資。

陳男從學校畢業後，已待業許久，於前陣子好不容易才找到屬意的工作，由於是職場新人，所以起薪不高，故多方嘗試投資管道，日前透過網路社群認識一名網友，該名網友自稱在海外做博弈手遊事業，有賺錢的機會可介紹給陳男，陳男聽聞後雀躍不已，在未經查證的情形之下，就冒然答應投資，不料該名網友突然以機房設備故障為由，竟要求他匯款新台幣2萬元來共同承擔，對於這顯不合理的指示，陳男雖有些遲疑，但還是聽從網友的指示欲匯款，所幸機警的行員及時報警處理。

警方耐心的向陳男解釋此情形是假投資類型的詐騙手法，詐騙集團常利用各大網路社群或交友平台結識被害人，透過聊天博取被害人的信任後，再誘以投資賺錢的名義騙取被害人的錢財，得手後往往就此音訊全無。

陳男事後非常感謝警方及行員的極力勸阻，渠表示自己社會經歷不足，這次險些遭詐，幸虧有警方及行員阻止，否則第一份月薪就被騙，真的會欲哭無淚。

(中時 )