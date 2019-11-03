市長盧秀燕表示，活動中心將可滿足在地各項需求，市府也會努力完成更多建設，提供更好服務。（陳世宗攝）

台中市西屯區大石里隨著鄰近水湳經貿園區的開發，人口逐漸攀升，但民眾集會、休閒娛樂場地不足，因此台中市政府向國防部政治作戰局爭取到長期租用空間，設置大石里活動中心，3日揭牌。市長盧秀燕表示，活動中心將可滿足在地各項需求，市府也會努力完成更多建設，提供更好服務。

台中市西屯區公所今天舉辦大石里活動中心揭牌儀式，由盧秀燕主持，宣布活動中心啟用。盧秀燕說，在大石里長吳忠華奔走及市府爭取下，終於向國防部租用到適合空間作活動中心使用，除可提供里民聚會空間，未來並可作為關懷據點、長青學苑地點；她要感謝議會支持預算，讓在地民眾有更好活動場所。

西屯區公所指出，位在水湳經貿園區旁的大石里，人口將近2500人，卻長年缺乏里民活動空間，在大石里長吳忠華代表民意奔走下，盧市長指示市府民政局長吳世瑋積極協助，由市府出面協調國防部，將大石里內國防部閒置的建築承租給西屯區公所，在市府修繕下，與市議會議員支持下，西屯區大石里民終於擁有一處妥善的活動空間。

今天的揭牌儀式上，市議員楊正中、陳政顯、張廖乃綸、民政局長吳世瑋、新聞局長黃國瑋、西屯區長陳寶雲等人均到場共襄盛舉。

(中時 )