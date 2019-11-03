現場活動包括「千人踩街活動」、「千碗切仔麵免費大放送」、「喜迎將臨 集點送禮」、「一日神將體驗」（戴上容攝）

現場設有許多體驗攤位，，不少民眾、親子到場參加，大小朋友們都直呼「超好玩！真有趣！」（戴上容攝）

2019新北市蘆洲神將文化祭上午10時許在蘆洲區鷺江國小盛大登場，今年以「蘆有神助 喜迎將臨」為主題，結合神將、切仔麵、藝文等蘆洲多項在地文化。18尊神將以嘉年華遊行形式繞行蘆洲，現場設有許多體驗攤位外，更大放送2500碗切仔麵，不少民眾、親子到場參加，大小朋友們都直呼「超好玩！真有趣！」、「很有意義的文化活動」。

「越在地就越國際」新北市文化局長蔡佳芬致詞表示，新北市文化局舉辦過「文化探索」，讓年輕人深入三蘆在地，推展神將特有文化，而三蘆地區擁有200尊以上的神將，不管是數量、精緻度都是全國第一，文化局今年特邀請Youtuber圖佳參與在地文化，讓「神將故鄉」、「神將窟」美譽宣揚世界。

「蘆洲神將文化祭」活動現場，18尊蘆洲神將一字排開，氣勢磅礡，各攤位前都排滿體驗人潮，氣氛熱鬧滾滾，其中以蘆洲紫禁城博物館的「兩性平權扛神將」攤位最受民眾歡迎。

紫禁城博物館長王兩傳先生表示，今特地準備較輕的竹編神偶供民眾體驗外，更特別邀約兩位女性穿起黃金鎧甲扮演「甘輝、萬禮」將軍參加蘆洲神將活動，打破傳統只有男性可以扛神將的觀念。

蘆洲區公所表示，現場活動包括「千人踩街活動」、「千碗切仔麵免費大放送」、「喜迎將臨 集點送禮」、「一日神將體驗」、「神將公仔DIY」、「打卡送文創品、商圈折價券」等，還限量發放2500張折價抵用券，即日起至10日憑券至指定店家可免費品嚐蘆洲在地美食。

「蘆洲神將文化祭」活動現場，18尊蘆洲神將一字排開，氣勢磅礡，各攤位前都排滿體驗人潮，氣氛熱鬧滾滾。（戴上容攝）

紫禁城博物館長王兩傳先生表示，特別邀約兩位女性穿起黃金鎧甲扮演「甘輝、萬禮」將軍參加蘆洲神將活動，打破傳統只有男性可以扛神將的觀念。（戴上容攝）

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