桃園市八德區大福里長呂學昌日前在活動中心種樹時，遭假冒桃園市刑警大隊刑警的35歲鍾姓男子盤查，鍾男不但穿有刑事背心，還亮出槍枝。遭呂學昌識破，並報警找來「真警察」，警方也依刑法《妨害秩序罪》送辦。

呂學昌說，當時他在活動中心栽種樹苗，但是鍾男走向他面前，並自稱是市刑大刑警，懷疑呂在偷樹苗。呂學昌說，自己是義警，也常常和警察接觸。而呂不但滿嘴檳榔「喀滋喀滋」的，還挺著超大肚子，懷疑鍾男是假冒刑警。鍾男除了懷疑呂在偷樹苗，還亮出腰間的PPQ玩具槍。

因當時天色昏暗，看不出來槍枝真偽，呂趕緊向前壓制鍾男的槍枝，並請旁人報警。八德警方到場後，識破鍾男身分。將鍾男依刑法《妨害秩序罪》偵辦。呂學昌說，後來才知道，鍾男已經有好幾度假冒刑警被逮的紀錄，根本就是慣犯。警方則說，民眾若被警察盤查，直覺有異，可以撥打110向警方確認身分。

警方也說明，若是警察衣服並非管制物品，坊間都買得到，不過若是穿著警察制服，並冒用身分行使職權，就觸犯《妨害秩序罪》，提醒民眾不要因一時好玩觸法。

(中時 )