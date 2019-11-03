總獎金15萬美元的世界羽聯超級300系列澳門羽球公開賽，今天進行決賽日，率先登場的是混雙決賽，由寶島組合王齊麟/程琪雅挑戰大會頭號種子、泰國組合泰國達查波（Dechapol Puavaranukroh）/沙西莉（Sapsiree Taerattanachai），可惜苦戰31分鐘後，「王程配」11比21、8比21無緣本季首冠。

王齊麟/程琪雅兩人目前混雙世界排名第25，兩周前在超級750系列丹麥羽球公開賽挺進到4強，回到亞洲續戰，繼今年2月西班牙大師賽後，再度打進決賽，可惜又一次和冠軍擦身而過。

王齊麟/程琪雅在澳門公開賽排進第6種子，生涯首度和目前世界排名第4的達查波/沙西莉交手，首局寶島組合曾取得5比2和6比3領先，但接下來被泰國組合拉出一波11比0攻勢而居下風，第2局則是在中段被對手連得7分擴大分數差距，最終直落二無奈投降。

(中時電子報)