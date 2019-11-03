𝐀𝐑𝐄 𝐘𝐎𝐔 𝐅𝐔𝐑𝐊𝐀𝐍 𝐊𝐈𝐃𝐃𝐈𝐍𝐆 pic.twitter.com/f52lsN1tp3 — Philadelphia 76ers (@sixers) November 3, 2019

就算少了當家中鋒恩比德(打架禁賽)，七六人還是有辦法延續不敗之身！七六人3日作客來到波特蘭踢館，儘管下半場一度落後達19分，七六人仍然追上，甚至靠著寇克馬茲最後0.4秒的不可思議三分球，終場129比128絕殺拓荒者。

七六人目前拿下開季5連勝，也是聯盟當前唯一還沒吞敗球隊，原本此役來到客場作戰，一開賽就被地主拓荒者壓著打，尤其是守不住利拉德、胡德兩名射手，打到第3節，七六人一度處於81比100大幅落後，當時看來似乎大勢已去。

可是七六人偏偏不願認輸，接下來打出一波誇張19比3猛攻追上，甚至靠著班西蒙斯最後10.1秒兩罰俱中超前1分，可是拓荒者也靠賽門斯最後2.6秒投進逆轉三分，又以128比126超前，寇克馬茲卻在最後0.4秒投進絕殺三分彈。

這種如同電影一樣的絕殺又被反絕殺劇情，確實在波特蘭摩達中心上演了，七六人表現最佳球員是取代恩比德擔任先發中鋒的荷福德，他拿全隊最高25分，托比亞斯哈里斯也有23分，班西蒙斯18分、11助攻與8籃板，寇克馬茲11分。

拓荒者以利拉德33分最高，外加9助攻、5籃板，胡德雖拿25分，卻在末節左膝受傷提前退場，拓荒者「雙槍」另外一人麥科倫拿下16分，只是這種明明看起來就要到手的勝利就這樣飛了，相信拓荒者全隊上下內心必定相當鬱悶。

(中時電子報)