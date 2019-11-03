行政院長蘇貞昌今日視察「苗栗縣建議增設造橋交流道計畫」，聽完簡報後當場拍板，同意由中央支付交流道經費，並加碼苗栗多項建設請求，包括苗33支線到龍壽橋路段、聯合大學聯外之聯大路、造橋增設交流道及其苗14線聯絡道等工程，同意均由中央全額補助，免除2.5億元的地方配合款，並借撥30億元，供縣府調度。

交通部高公局指出，蘇貞昌今至苗栗視察「苗栗縣建議增設造橋交流道計畫」，官員簡報指出，造橋鄉境內雖有高速公路經過，但當時僅設置收費站，並未設置交流道，造橋鄉民進出國道1號必須經由省道台13甲線銜接頭份交流道或頭屋交流道上下高速公路。

在2013年底收費站還在運轉時，有公務便道提供公務車輛進出，造橋鄉民也利用該公務便道進出高速公路，但高速公路全面實施計程收費後，考量主線行車速度快，為顧及安全，既有收費站公務便道配合收費站拆除而封閉，鄉民無法再利用便道進出，苗栗縣政府爰建議利用原收費站處增設交流道來服務鄉民。

高公局表示，考量苗栗縣財政係由中央控管及交通安全等特殊因素，對苗栗縣多項請求，包括苗33支線到龍壽橋路段、聯合大學聯外之聯大路、造橋增設交流道及其苗14線聯絡道等工程，蘇貞昌同意予以全額補助，免除2.5億元的地方配合款，並同意借撥30億元，供縣府年關調度。

(中時 )