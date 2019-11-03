翻攝自 《醫師好辣》youtube

一名男子與初戀女友剛交往滿月，卻收到兵單即將入伍，讓他情緒潰堤，難過大哭一整晚，隔天起床發現眼前一片漆黑、雙眼失明，讓他的父母著急萬分，緊急送醫後被醫師診斷為「急性精神疾病」導致器官退化。原本以為能就此驗退，經過一連串的治療好轉後，男子依然去當兵。但真愛無敵，初戀女友在他當兵的這段時間不離不棄，最後在退伍後一起步入禮堂，可喜可賀。

護理師林婷在《醫師好辣》節目中分享學姐遇到的病例，這名男子面對要與剛交往一個月的初戀女友分開，又碰巧聽見「兵變」這首歌，重大打擊下，哭到眼睛瞎掉，他的父母一開始還擔心是腦部長腫瘤或是眼中風，經檢查後發現一切正常，而被轉診到了精神科。

最後，這名男子被確診為「急性精神疾病」，瞬間壓力太大反應到器官上，導致眼睛退化、雙眼失明，經過藥物、團體、環境治療後，男子逐漸康復。至於他有沒有去驗退免疫呢？，林婷笑說，他還是有去當兵，最後更與初戀女友結婚了。

(中時電子報)