今年度最後一場未婚聯誼3日於淡水區滬尾藝文休閒園區舉辦，以DIY烤餅乾為主題。（新北市民政局提供／戴上容新北傳真）

今年度最後一場未婚聯誼3日於淡水區滬尾藝文休閒園區舉辦，以DIY烤餅乾為主題，另規劃「愛情泡泡傳情意」、「你儂我儂塑情趣」、「浪漫跑跳零距離」等甜滋滋暖場遊戲，以「愛情四部曲」塑造甜蜜氛圍，增加彼此互動與好感。

新北市民政局長柯慶忠表示，未婚聯誼結合各地特色，推出不同的主題活動，包括歐式野餐、卡丁車、沙灘排球等各種類型，其中以手作DIY活動最受歡迎，並搭配任務形式的互動遊戲，增進男女主角對話空間。

「軍校十多年，一直沒有機會認識異性，加上工作常常調動，很多剛萌芽的感情因此夭折」家住新莊從事軍職的鄒先生表示，上次未婚聯誼報名成功，卻因颱風留守岡位未能到場，機會擦身而過，希望這次能成功找到另一半。

民政局表示，這次的聯誼活動邀請參加者手烤小熊餅乾，藉由DIY的互動過程學習兩性溝通技巧，再透過各桌設定的聯誼話題，每回合更換桌友，加深對彼此的認識，最後將小熊作品送給最心儀的對方，大聲表達想「甜在一起」的心意。

(中時 )