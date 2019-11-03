嘉義地檢署偵辦地下匯兌案，在嘉義縣大埔一處民宅查獲數袋現金。（讀者提供／廖素慧翻攝）

嘉義地檢署偵辦台商吳承霖夫妻涉嫌經營地下匯兌80億案，檢察官陳靜慧指揮台南市調查處循線再逮捕劉姓男子涉案，依逃亡、串證之虞於本月1日向地院聲押獲准，本案目前羈押吳氏夫妻、孫姓女子、黃姓女子及劉男共5人。

檢方於8月間破獲吳承霖夫婦自2017年12月起，夥同孫女、黃文鴻及其胞妹黃女等人，分別在台北市及嘉義市等地，經營人民幣兌換新臺幣、新臺幣兌換人民幣的地下匯兌業務，吳姓夫妻將營運所得藏放於嘉義縣大埔，目前查獲高達80餘億元的匯兌金額。

檢方清查帳冊相關證物，查到在大陸做通訊業的41歲劉男涉案，於上月31日到台北市文山區劉男住處搜索，並拘提劉男到案，經檢察官複訊後聲押，本月1日嘉義地院准押。

檢方表示，目前羈押5名涉案嫌犯，另有涉嫌人黃文鴻在逃，已發布通緝，歡迎民眾提供線報舉發黃嫌，若藏匿涉案嫌犯，有觸犯法之虞。

(中時 )