電影《小丑》上映後全球開出紅盤，可望成為史上最賣座限制級電影，片中最後一幕小丑狂舞的紐約階梯也一夕爆紅，湧入大批觀光客、成為打卡聖地，不過當地居民卻相當火大，噴上大紅漆嗆聲別再來。
電影《小丑》最後一幕，飾演小丑的美國男星瓦昆．菲尼克斯（Joaquin Phoenix）穿著大紅色西裝在一處狹長階梯上恣意亂舞，畫面深入人心，現在這座位在紐約布朗克斯區（Bronx）的階梯也因戲爆紅，成為全球遊客打卡聖地，甚至在Google地圖上被冠上了「小丑階梯」（Joker Stairs）的正式名稱，有些影迷穿著小丑戲服前來，希望重現電影場景。英國遊客Oliver Bonallack就說，來到這裡有「身歷其境」之感。
不過小丑階梯不是劇組搭建出來的場景，而是布朗克斯一處社區居民每天出入的要道，階梯爆紅，當地居民傷透腦筋，美聯社報導，附近居民史賓賽（Cathyrine Spencer）抱怨，觀光客佔用了他們的時間，給社區帶來很多不便，「每天我從階梯走下來，都必須穿越一大群遊客。」
最近街拍攝影師Tiffthevisionary1更在個人Instagram公布小丑階梯最新近況，階梯旁牆面被居民用紅色噴漆噴上了斗大嗆聲字句：「我的貧窮不該成為你的照片」、「滾回家」。
文章來源：'Go home. My poverty is not your photoshoot!' Bronx residents make their feelings clear with graffiti messages on the 'Joker Stairs' for tourists who continue to flock there for the 'Gram
(中時電子報)
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