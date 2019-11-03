副市長楊瓊瓔到場為選手加油，期盼透過運動打造台中成為運動城市，而2020台灣燈會將在台中舉辦，邀請大家共同參與，感受台中之美。(台中市政府提供／陳世宗台中傳真)

台中最具指標性的國際級賽事「岱宇台中國際馬拉松」，3日清晨1萬3000名跑者從台灣大道市府前廣場開跑，分為42公里全馬，21公里半馬，9公里健跑及3公里樂活組，途經國家歌劇院等台中市知名景點。副市長楊瓊瓔到場為選手加油，她表示，期盼透過運動打造台中成為運動城市，而2020台灣燈會將在台中舉辦，邀請大家共同參與，感受台中之美。

楊瓊瓔感謝岱宇國際長年支持，持續在台中辦理賽事，成為台中的指標性馬拉松賽事，她鼓勵更多跑者攜家帶眷共同參加，將喜愛運動和追求健康的活動種子由家庭深耕、延續，推廣運動風氣。

台北市岱宇國際慈善基金會董事長林英俊說，台中今日天氣非常涼爽，特別適合用跑步體驗台中都市之美，並且結合社會公益，鼓勵跑者賽後自由決定捐贈路跑晶片予弘道老人福利基金會、瑪利亞社會福利基金會及南台中家扶中心，捐出1張晶片等同於捐款100元，讓與會跑者在賽道上超越自我同時做公益，汗水與愛心相伴飛揚。

運動局表示，今年大會於現場安排「岱宇半馬勇者」招募活動，徵求自願勇者於限時時間內於指定跑步機上跑完半馬賽程，挑戰完成即可帶走大獎跑步機一台，活動全程也比照一般賽事提供跑者補給等，為今年賽事增添更多趣味性。

「第二屆菇城花海全國馬拉松」今日在行政院農業委員會種苗改良繁殖場第二農場開跑，透過路跑深入新社花海新秘境，也為即將於11月9日開幕的第14屆新社花海暖身。

農業局表示，邁入第14年的新社花海，將以幸福花海、慢活山城、悠遊台三線為主題，與第9屆台中國際花毯節及中台灣農業博覽會，一同舉辦擴大展出。

(中時 )