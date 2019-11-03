隨著總統大選將近，國民黨參選人韓國瑜講的每句話，幾乎都會被放大檢視。有網友稱，蔡英文是他看過最失敗的總統了，他分析後感嘆問「失言重要還是政策失敗重要？」

國民黨總統參選人韓國瑜上月28日在彰化造勢場，酸總統蔡英文及綠營縣市首長「白白胖胖」，反觀人民卻過得苦，引發爭議。蔡英文則回應「會不會做事跟膚色、長相都沒有關係」。然而，大選日將至，綠營對韓國瑜講的每句話都放大檢視，引發關注。

網友jeffguoft在PTT貼出「失言重要還是政策失敗重要？」一文。他指出，蔡英文跟綠媒整天追著韓國瑜跟柯文哲抓人說錯話，但私菸案卻不處理，他更砲轟蔡政府的綠能政策。他認為，蔡英文是他看過最失敗的總統，外交政策跟兩岸政策沒能力，又想走激進路線，能源政策自以為是。「台灣無論如何不能再給這種垃圾政策帶四年了」。

對此，有些網友表示「蔡英文經得起這種檢視嗎？我就不信行程沒遲到過，沒人抓而已」、「蔡英文一大堆政策都跳票三年了」、「蔡當總統的爛是有目共睹」。但也有網友認為「所以韓有啥政策成功了，有啥不失言了」、「韓最近一直丟青年福利，看的出來根本沒經過深思熟慮，隨口拋出來騙票而已」、「逃避市政質詢、請長假，市政爛到見骨」。

(中時電子報)