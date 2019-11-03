曾在陸劇《美人心計》與林心如演出對手戲的男主角陳鍵鋒，當時飾演的漢文帝被評為「史上最帥皇帝」，近年演出回到香港的他，演藝作品減少，近日卻傳出他插管臥床，甚至有病床照曝光，所幸他本人在社群軟體上回應照片中的人不是他。

陳鍵鋒過去飾演漢文帝時曾被譽為「史上最帥皇帝」。（圖／翻攝自微博）

陳鍵鋒在港劇黃金時期曾和「林峯、黄宗澤、吳卓羲、馬國明、黎諾懿」並稱奧運六星是當時力捧的六大小生。在2011年轉戰大陸後演出《美人心計》中癡情的代王劉恆（漢文帝），深深吸引觀眾，更被譽為「史上最帥皇帝」，2014年的古裝神話劇《封神英雄榜》播出後，不但收視率創下全國第一，也成為史上最年輕帥氣的姜子牙。

但近期卻被報導他生病插管臥床，他親自在社群軟體上貼出照片回應，「我最近收到親戚朋友的一些電話，他們都在網上閱讀此新聞，因此關心我的健康狀況。我不得不說，這可能是造成嚴重破壞的騙局。所有主要媒體工作者都應直接與我或我的經紀人聯繫。我相信，在向公眾發布此類新聞之前，該領域的專業工作者應進行事實查證。圖中的人不是我自己，我的醫療狀況也不會影響我的日常生活。」

近年陳鍵鋒雖然演藝工作減少，但他還是熱愛生活，並考取多項證照技能，平時生活喜歡潛水，更擁有獨木舟、紅十字會聾人手語、幼兒護理、參謀潛水教練證等幾十個技能等級證書。

(中時電子報)