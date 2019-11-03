曾在陸劇《美人心計》與林心如演出對手戲的男主角陳鍵鋒，當時飾演的漢文帝被評為「史上最帥皇帝」，近年演出回到香港的他，演藝作品減少，近日卻傳出他插管臥床，甚至有病床照曝光，所幸他本人在社群軟體上回應照片中的人不是他。
陳鍵鋒在港劇黃金時期曾和「林峯、黄宗澤、吳卓羲、馬國明、黎諾懿」並稱奧運六星是當時力捧的六大小生。在2011年轉戰大陸後演出《美人心計》中癡情的代王劉恆（漢文帝），深深吸引觀眾，更被譽為「史上最帥皇帝」，2014年的古裝神話劇《封神英雄榜》播出後，不但收視率創下全國第一，也成為史上最年輕帥氣的姜子牙。
但近期卻被報導他生病插管臥床，他親自在社群軟體上貼出照片回應，「我最近收到親戚朋友的一些電話，他們都在網上閱讀此新聞，因此關心我的健康狀況。我不得不說，這可能是造成嚴重破壞的騙局。所有主要媒體工作者都應直接與我或我的經紀人聯繫。我相信，在向公眾發布此類新聞之前，該領域的專業工作者應進行事實查證。圖中的人不是我自己，我的醫療狀況也不會影響我的日常生活。」
I have recieved some calls from relatives and friends recently. They all concerned my health condition because of this news they read online. And I have to say, this may be a scam causing havoc. As per my understanding, all major media workers in HK, CN, TW, SG, MY, KR, or else should have directly contact with me or my manager. I believe professional workers in the field should do the fact check before releasing such kind of news to the general public. As we can see from the link in each of those pictures, none of them were from a well-known media or a trustable source. Therefore, the person in the picture with hospital settings is NOT myself. My medical condition is NOT affecting my daily life. #scam #media #health #iamfine #thankyou
Sαm • mυι • Chα • η（@sammul.chankinfung）分享的貼文 於 張貼
近年陳鍵鋒雖然演藝工作減少，但他還是熱愛生活，並考取多項證照技能，平時生活喜歡潛水，更擁有獨木舟、紅十字會聾人手語、幼兒護理、參謀潛水教練證等幾十個技能等級證書。
(中時電子報)
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