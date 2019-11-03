叫它惡棍！北約命名俄蘇-57戰機 13:292019/11/03 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 不管莫斯科願不願意，北約（NATO）已將俄羅斯引以為傲的蘇-57戰機命名為「惡棍」（FELON）。要是已故美國知名軍事小說家湯姆克蘭西（Tom Clancy）地下有知，嘴角或許會浮現一抹會心的微笑，因為這和他的小說《重罪秘辛》（FELON）如出一轍。 據俄羅斯衛星網（Sputniknews）與《航空家》（Aviationist）網報導，北約為了方便溝通，會為俄羅斯各型戰機取簡單好記的英文名。而命名的範圍包括武器系統、船艦，軍車與戰機等。 (中時電子報) #俄羅斯 #戰機 也許您會感興趣 推薦閱讀 提前大降價！1架F-35不到24億 09:252019/10/30 軍事 政院採購F-16V戰機2,500億特別預算案 明日通過 19:512019/10/30 財經 先軍艦後軍機 陸運-9穿對馬海峽 04:092019/10/31 焦點新聞 F-35大降價 藍委批蔡不敢殺價 01:102019/10/31 政治要聞 行政院通過2467億F-16V戰機採購特別預算 16:452019/10/31 政治 最新F-16！印尼要買兩中隊 16:272019/10/31 軍事 世界上最老人類辭世 俄羅斯老嫗享嵩壽123歲 16:232019/10/31 生活 俄國獨特街景! Su-34戰機奔馳在高速公路 22:562019/10/31 軍事 日F15J升級成超級攔截機 與F35混編成主流 00:062019/11/01 軍事 荷蘭軍方出包 新買的F35A隱形戰機恐受損 21:202019/11/02 國際 軍事熱門新聞 陸武器猛進 美用新潛艇不如無人艦 - 軍事 美航母將全面換裝空管雷達 應對高超音速武器威脅 - 軍事 陸鷹擊12B導彈射程翻倍 可迫美航母退至日本關島 - 軍事 10萬噸巨獸高速大轉彎 美福特號航母震撼視頻曝光 - 軍事 東風26威懾關島 陸媒：10枚換1艘航母很划算 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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