不管莫斯科願不願意，北約（NATO）已將俄羅斯引以為傲的蘇-57戰機命名為「惡棍」（FELON）。要是已故美國知名軍事小說家湯姆克蘭西（Tom Clancy）地下有知，嘴角或許會浮現一抹會心的微笑，因為這和他的小說《重罪秘辛》（FELON）如出一轍。

據俄羅斯衛星網（Sputniknews）與《航空家》（Aviationist）網報導，北約為了方便溝通，會為俄羅斯各型戰機取簡單好記的英文名。而命名的範圍包括武器系統、船艦，軍車與戰機等。

(中時電子報)