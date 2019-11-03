國民黨主席吳敦義昨中午連乾5小杯高梁後，下午助選時出現雙眼發直、身體搖晃的情況，事後吳解釋是酒喝多了；心血管專科醫師江碩儒今天表示，大量飲酒會讓血管放鬆，血液往四肢流，易造成腦或心臟缺血，若本身又有血管狹窄、硬化的問題，就會提高中風或心肌梗塞的風險。

吳敦義酒後不適引發外界關注，台北巿立聯合醫院陽明院區心臟血管科主任江碩儒說，他不了解吳敦義實際的身體狀況，但大量飲酒會讓血管放鬆，血液往四肢流，引發血流分布不均，並造成腦或心臟缺血，若本身又有心血管狹窄、硬化問題，一旦嚴重腦缺血就可能中風，心臟缺血就會心肌梗塞。

除了腦或心臟缺血，江碩儒指，酒精也會造成心跳加速，若罹患心律不整或有潛在的心律不整，喝酒恐誘發心房顫動，進而導致血栓，根據統計，65歲以上長者罹患心律不整比例平均達5%。

江碩儒說，喝酒一定要適量，加上最近早晚氣溫變化大，原本就是血心管疾病好發季節，建議血壓、血糖或膽固醇偏高的民眾，喝酒的量要比平時更少，高血壓、糖尿病的藥更要規律服用，以免喝酒喝出大病。

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(中時電子報)