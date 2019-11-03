美國司法部今天公布文件顯示，川普在2016年美國總統大選期間曾吵著要盡快把民主黨陣營遭駭的電郵公諸於世；此外，文件顯示，川普競選顧問把駭客源頭指向烏克蘭而非俄羅斯。

網路媒體BuzzFeed News及美國有線電視新聞網（CNN）向法院提出告訴後，美國司法部釋出500頁與特別檢察官穆勒（Robert Mueller）在俄羅斯干預2016年大選「通俄門」調查報告相關的訪談摘要、電子郵件和其他相關文件。

司法部今天釋出的文件，含美國聯邦調查局（FBI）對川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）、曼納福特左右手蓋茨（Rick Gates）、川普前私人律師柯恩（Michael Cohen），以及前白宮首席策士巴農（Steve Bannon）的訪談摘要。

文件顯示，曼納福特處心積慮推動一項不實陰謀論，也就是駭入民主黨全國委員會（Democratic National Committee）電郵的是烏克蘭，且最早可追溯至2016年。

最新釋出的穆勒文件顯示，2016年大選期間，川普陣營獲悉揭密網站維基解密（WikiLeaks）手上握有那些民主黨電郵，卻遲遲不發布，讓川普十分氣惱。

2016年7月，維解終於開始公布數千筆民主黨全國委員會電郵，讓川普當時競選對手、民主黨籍候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）十分難堪，據曼納福特左右手蓋茨說，這讓川普陣營「歡欣鼓舞」。

川普和他支持者暗示，烏克蘭入侵民主黨全國委員會伺服器，栽贓證據嫁禍給俄羅斯，藉此中傷川普選舉的正當性。

美國情報圈後來表示，這些電郵是俄羅斯間諜駭走並轉交給維解。

司法部今天釋出的文件也顯示，川普、川普競選大將和川普家人一再討論如何才能將維解取得的這些民主黨失竊電郵拿到手。

與烏克蘭有關的訊息之所以再度引發關注，是因為美國聯邦眾議院目前針對總統的彈劾調查，聚焦川普7月與烏克蘭新總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話時，是否不當施壓要對方調查可能成為他2020大選對手的前副總統拜登（Joe Biden）。

在這通電話中，川普也施壓澤倫斯基著手調查烏克蘭是否可能涉及2016年大選的電郵駭客門事件。根據白宮釋出的通話紀錄，川普問澤倫斯基，聽說民主黨失竊伺服器在烏克蘭這邊，「希望你能查查看」。

穆勒通俄門調查已於3月落幕，BuzzFeed報導說，與調查相關的內部文件將分期於未來8年每個月公布一部分。

(中央社)