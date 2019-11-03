真有學生找人代寫論文？一位台師大政治所畢業生，被檢舉碩士論文是由台大政治所博士生所代寫，台師大校方調查後，認定這位學生違反學術倫理，已撤銷他的碩士學位。不過弔詭的是，台大卻未調查出這位博士生幫別人代寫論文，整件事陷入羅生門。

在網路上有很多代寫論文的資訊，但教育部實際去查時，常常沒有進展。不過台師大之前接獲檢舉，一位已經畢業碩士生的碩士論文涉及找人代寫，且代寫的人疑似台大政治所博士生。

台師大經過調查後，認定這位已畢業的碩士生，他的碩士論文有問題，已違反學術倫理，因此撤銷他的碩士學位。被檢舉涉及代寫的是台大博士生，教育部因此扣減台大政治所博士班109學年招生名額1名。

教育部表示，接獲台師大撤銷學生學位函後，函請台大就該校學生疑似代寫論文進行查處回復。因台大未能即時查處，因此先扣減台大109學年博士班招生名額1名。惟台大提出申覆，表示因欠缺完整調整資料未能在時限內調查完畢，目前已積極調查中，教育部因此回復其招生名額，並請該校持續查處。

台大政治系主任張佑宗表示，經過調查，沒有直接且具體的證據證實台大博士生為台師大學生代寫碩士論文，因此1個多月前提出申覆，教育部也同意回復招生名額。他認為，台大是被牽連的，教育部對台大有點過度處分。

根據《學位授予法》，以廣告、口述、宣播或其他方式，引誘代寫（製）論文、作品、成就證明、書面報告、技術報告或專業實務報告；或實際代寫（製）或以口述、影像等舞弊方式供抄寫（製）論文、作品、成就證明、書面報告、技術報告或專業實務報告，可處30萬元以上、100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

從以前到現在，網路上有很多代寫論文的廣告，但教育部到現在僅裁罰過1件，為全國考訊股份有限公司，裁罰金額60萬元。

(中時 )